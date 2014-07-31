На сайті Києво-Печерської лаври з'явилася можливість віртуальної екскурсії

Як йдеться у повідомленні, переданому в УНІАН, 3D тур по храмах Києво-Печерської лаври створений фотографом Дмитром Гребенюком.

"Переглядаючи панорами, ви побачите наземні та печерні церкви так, якщо б знаходилися там самі. Ви зможете змінювати напрямок перегляду, кут огляду, наближати і віддаляти об'єкти, щоб розглянути інтер'єри храмів у подробицях. Можна дивитися панораму в повноекранному режимі, а також у простому режимі на екранах комп'ютерів, планшетів і мобільних пристроїв", - йдеться в повідомленні.

Панорами об'єднані між собою внутрішніми переходами. Отримати повне уявлення про місцезнаходження об'єктів віртуальної екскурсії допоможе карта.

«Сьогодні ми розпочинаємо новий проект. Кожна людина зможе побачити красу, над якою працювали засновники лаври і люди, які живуть сьогодні у святій обителі. Ми бажаємо зберегти історію, пам'ять про наших предків і вказати ближнім істинний шлях... Не кожна людина може відвідати святу обитель. Цьому є різного роду причини, тим більше, зараз. Але тепер можна натиснути клавішу свого комп'ютера, і перенестися думкою і серцем до стін святої лаври, розглядаючи панорами храмів, побачити стародавні ікони, фрески, живопис, стикнутися з історією, якою жив і живе наш народ...», - сказав намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павел.