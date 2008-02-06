72-річний охоронець затримав озброєного грабіжника

У Чернівцях 72-річний охоронець під час розбійного нападу на магазин затримав одного з озброєних нападників.

Як повідомив УНІАН керівник Центру зв`язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області В’ячеслав ХАБАЙЛО, близько 5-ї години ранку у магазин, який працює в цілодобовому режимі, увірвалися двоє невідомих у масках з жіночих панчох і, погрожуючи продавцю магазину пістолетом, викрали з каси 550 грн.

За даними В.ХАБАЙЛА, коли нападники виходили з магазину, на одного з них, який був з пістолетом, накинувся 72-річний охоронець магазину. Колишній працівник міліції, а нині пенсіонер, повалив його на землю та обеззброїв. За кілька секунд охоронцю на допомогу прийшов таксист, який був поряд з магазином.

Наряд батальйону патрульної служби, який в тому районі ніс службу з охорони громадського порядку, оперативно відреагував на повідомлення про злочин.

Затриманим виявився 22-річний раніше судимий житель Львівської області. Встановлено особу і іншого учасника злочину, але по "гарячих слідах" його затримати не вдалося і зараз тривають розшукові заходи.

Як встановили експерти, зброя, з якою нападники скоїли злочин, є газовою.

Сьогодні начальник УМВС України в Чернівецькій області, генерал-майор міліції Георгій ПРОСКУРНЯК в обласному управлінні нагородив пенсіонера-охоронця та іншого учасника затримання цінними подарунками.