Черкаська міськрада зобов'язала всі магазини додатково маркувати товари з РФ
20:08, 31 липня 2014Суспільство
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Черкаська міська рада зобов'язала всі магазини міста додатково маркувати всі товари виробництва Росії.
Товари з Росії в черкаських магазинах розмістять окремо / фото vesti-ua.net
Таке рішення прийняли депутати Черкаської міськради на сесії. Згідно з рішенням, у всіх без винятків магазинах і супермаркетах повинні маркувати товари з Росії відповідним прапорцем на ціннику.
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Таку пропозицію на розгляд депутатів внесла фракція ВО "Свобода" у Черкаській міськраді. За дане рішення проголосували всі 40 депутатів, присутніх на сесії.
Крім того, згідно з рішенням, російські товари рекомендовано розміщувати на окремих полицях.
На думку депутатів, маркування товарів з РФ в магазинах змусить покупців бути більш патріотичними і не підтримувати власними коштами виробників країни-агресора.
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