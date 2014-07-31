Черкаська міськрада зобов'язала всі магазини додатково маркувати товари з РФ

Таке рішення прийняли депутати Черкаської міськради на сесії. Згідно з рішенням, у всіх без винятків магазинах і супермаркетах повинні маркувати товари з Росії відповідним прапорцем на ціннику.

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Таку пропозицію на розгляд депутатів внесла фракція ВО "Свобода" у Черкаській міськраді. За дане рішення проголосували всі 40 депутатів, присутніх на сесії.

Крім того, згідно з рішенням, російські товари рекомендовано розміщувати на окремих полицях.

На думку депутатів, маркування товарів з РФ в магазинах змусить покупців бути більш патріотичними і не підтримувати власними коштами виробників країни-агресора.