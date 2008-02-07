Священики закликатимуть парафіян дотримуватися правил пожежної безпеки

Начальник головного управління МНС Волинської області Володимир ГРУШОВІНЧУК та митрополит НИФОНТ підписали спільне звернення Української православної церкви та ГУ МНС області до парафіян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки та берегти життя від пожеж.

Як передає кореспондент УНІАН, помічник начальника з питань взаємодії із ЗМІ та зв`язків з громадськістю ГУ МНС України в області Володимир НЕСТЕРОВ повідомив, що звернення було підписане на зустрічі, що відбулася у Луцькій духовній семінарії УПЦ і його зачитають у всіх храмах області.

Під час зустрічі владика подарував представникам МНС ікону Пресвятої Богородиці «Неопалима Купина» та благословив священнослужителів області і рятувальників на спільне проведення роботи з навчання парафіян протипожежним істинам, а також висловив сподівання, що це дасть змогу врятувати від загибелі "бодай одне людське життя".

З початку року на Волині сталося 78 пожеж, у вогні загинуло уже 13 осіб. Крім того, протягом останніх двох років пожежі знищили два храми УПЦ в селах Волошки та Криничне.