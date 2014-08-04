В Одесі міліція кийками "втихомирила" евромайданівців, які намагалися зірвати концерт Ані Лорак

За інформацією "Думської", близько 200 правоохоронців розігнали натовп протестувальників (приблизно 100 осіб), застосувавши гумові кийки. Троє активістів були затримані.

Інцидент стався приблизно о 21.45, після того як адміністрація "Ібіци" відмовилася виконувати вимоги євромайданівців. Активісти, зокрема, вимагали скасувати концерт Ані Лорак, яка до цього виступала в окупованому Криму, а також отримала музичну премію у Москві.

Концерт співачки все-таки перенесли. Він почався приблизно о 23.30. Заклад охороняли десятки співробітників міліції.

У прес-центрі облУВС інформують, що в сутичці з «євромайданівцями» під нічним клубом «Ібіца» в Аркадії серйозно постраждав співробітник міліції.

Невідомий вдарив його металевим предметом - скоріше за все, кастетом по голові. Правоохоронець госпіталізований.

Також постраждав і активіст Євромайдану. Подробиць про його стан немає.

Крім того, сутички з міліцією сталися і на Куликовому полі, де проросійські активісти намагалися провести "антивоєнний" флешмоб.

Конфлікт почався з того, що співробітники міліції спробували перешкодити активістам розгорнути звукову апаратуру. Однак активісти обступили апаратуру щільним кільцем і не дали забрати її.

Після флешмобу співробітники міліції спробували затримати кількох активістів, у тому числі власника автомобіля, на якому привезли колонки. Підоспілі на допомогу товариші не дали цього зробити.

За даними видання "Таймер", міліція затримала двох учасників мітингу, які пішли з Куликового поля. За словами очевидців, їх схопили й силоміць посадили в автомобіль. Їх також спробували відбити, заблокувавши авто, але співробітники міліції забезпечили машині вільний проїзд. В ході сутичок з міліцією деякі учасники мітингу отримали тілесні ушкодження.