У Міносвіти розповіли, коли розпочнеться навчальний рік у вишах Донбасу

Про це сказала перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун на брифінгу у Клубі Кабінету міністрів, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Вона поінформувала, що з 36 тис. осіб у Донецькій і Луганській областях, зареєстрованих на зовнішнє незалежне оцінювання, менше 20 тис. змогли скласти ЗНО в інших регіонах: «Це значить, що близько 40% абітурієнтів з Донбасу не змогли з тих чи інших причин скласти зовнішнє незалежне оцінювання».

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За словами першого заступника міністра освіти і науки, у Донецькій та Луганській областях для вступників подовжено термін подачі документів до 15 вересня. «Тобто, о 12 год. 15 вересня будуть оприлюднені списки тих, хто рекомендований до зарахування», - сказала Совсун.

Вона додала, що кількість місць за державним замовленням, яка виділена на університет на кожну спеціальність буде розподілена: 60% місць державного замовлення буде виділено для тих, хто буде йти вступати за результатами ЗНО, 40% - для тих, хто буде йти вступати за результатами вступних іспитів.

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Водночас Совсун наголосила, що якщо до вересня ситуація на Донбасі не стабілізується, то міністерство готове масово переводити студентів на навчання в інші регіони.

На сьогодні, за її словами, масово переводять в інші регіони лише іноземних студентів. Також за індивідуальним зверненням переводять студентів з Донецької та Луганської областей, «якщо студент може знайти собі місце в іншому університеті, де є вивільнені бюджетні місця».