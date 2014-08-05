Правозахисники створили організацію для підтримки жертв терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні було оголошено на круглому столі в Києві.

Співзасновники новоствореної громадської організації заявили, що метою їхньої ініціативи є створення платформи для взаємодії адвокатів, активістів, волонтерів і жертв терору.

«Зібрані факти (порушень прав людини – УНІАН) дають усі підстави говорити про чисельність порушення прав, про бездіяльність державних структур і про необхідність громадськості самостійно захищати свої права», - зауважила член громадської комісії з питань розслідування та попередження порушень прав людини в Україні Катерина Левченко.

В свою чергу експерт інформаційно-аналітичного центру «Логос» Олег Яценко повідомив про 30 звернень від жертв терору до Європейського суду з прав людини: «Зараз надіслано 30 заяв, деяким дали відповідь, що буде розглядатися у терміновому режимі, а деяким відмовили і сказали у загальному режимі».

Читайте такожЛатвія готова визнати "ЛНР" та "ДНР" терористичними організаціямиКрім того, Яценко зазначив, що Ліга планує звернутися до президента України Петра Порошенка щодо «бездіяльності правоохоронних органів», які, за його словами, досі не опитали звільнених з полону «ДНР» та «ЛНР» в’язнів.