Журналістам, які “напали” на Ощадбанк пощастило – охоронець пішов на каву

Столична міліція порушила кримінальну справ у зв’язку з нападом на відділення Ощадбанку, що був інсценізований журналістом "Нового каналу" для репортажу про незадовільну охорону банків.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві, кримінальну справу порушено за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Водночас у ЦГЗ зазначили, що якби на місці події «завдяки таким діям» щось сталося з людьми, відповідальність організаторів зросла б відповідно до іншої статті Кримінального кодексу.

Як повідомлялося, журналістів "Нового каналу" серед ночі забрали до Шевченківського райвідділу міліції.

Журналістів допитують у зв’язку з організацією інсценованого пограбування у відділенні одного з банків у Києві. Метою журналістського експерименту було перевірити готовність банків до справжнього пограбування і дії правоохоронців при отриманні подібних екстрених повідомлень. Учасники експерименту вдягли маски та без зброї увійшли до відділення «Ощадбанку» на вулиці Вавилових (Сирець). Їхні дії фіксувала камера. О 19.00 у програмі «Репортер» вийшов відповідний сюжет.

Співробітники відділення банку не здогадувалися про подібний "розіграш" і сприйняли ситуацію як реальне пограбування. Деяким із співробітників банку знадобилася медична допомога.

Як повідомляє Українська правда, керівник центру громадських зв`язків ГУ МВС України в Києві Володимир Поліщук, коментуючи порушення кримінальної справи та “напад” на відділення Ощадбанку зауважив, що "на щастя, на місці не було охоронця, який відійшов попити кави, інакше у такому випадку він міг би застосувати зброю".