Січнева інфляція: уряд Тимошенко в нокдауні?

Оприлюднені вчора Держкомстатом зведення про інфляцію в січні підтвердили один з найгірших прогнозів. Індекс споживчих цін у першому місяці 2008 року склав 102,9%.

Такої високої інфляції в січні в Україні не було вже вісім років (у 2000 році – 4,6%). Дуже сильно зросла з урахуванням січневого показника і річна інфляція – індекс споживчих цін до січня 2007 року досяг «фантастичної» цифри – 119,4% (у грудні 2007 року до грудня 2006 – 116,6%).

Як і очікувалося, більше за все в січні подорожчало продовольство. Продукти харчування і безалкогольні напої виросли за минулий місяць в ціні на 4,3%. Тоді як, наприклад, житлово-комунальні послуги подорожчали в середньому на 1,4%, побутова техніка, меблі та інші предмети домашнього споживання – на 0,5%, а одяг і взуття – лише на 0,1%.

Найсильніше – більш ніж загальний рівень інфляції – у січні 2008 року піднялися ціни на такі види товарів і послуг (за спадною):

Найменування товарів, послуг Індекс споживчих цін (%) Овочі 117,7 Картопля 111,7 Яйця 106,6 Залізничний пасажирський транспорт 106,5 Фрукти 105,8 Соняшникова олія 105,1 Дошкільна і початкова освіта 104,4 Хліб 103,9 М`ясо і м`ясопродукти 103,8 Каналізація 103,5 Автомобільний пасажирський транспорт 103,3 Водопостачання 103,1

Можна сказати, що в січні цього року інфляційні тенденції не зазнали істотних змін порівняно з ситуацією за весь минулий рік. Прискорилося минулого місяця лише зростання цін на м`ясо і м`ясопродукти, картоплю, а також послуги залізничного пасажирського транспорту, дошкільну та початкову освіту.

Не подорожчали минулого місяця телефонні та поштові послуги, а також природний газ і електроенергія. Подешевшало ж у січні тільки взуття – на 0,1%.

Зате дещо сповільнилися темпи підвищення цін на молоко, твердий і м`який сир, олію, макаронні вироби, а також на автомобільне паливо і мастила.

Найбільше зростання цін і тарифів з січня минулого року спостерігалося по таких позиціях споживчої корзини (за нисхідною):

Найменування товарів, послуг Індекс споживчих цін (%) Соняшникова олія 170,0 Яйця 167,0 Фрукти 165,1 Овочі 151,8 Молоко 143,3 Масло 142,1 Твердий і м`який сир 141,0 Автомобільне паливо і мастила 135,2 Хліб 122,5 Макаронні вироби 120,7 Залізничний пасажирський транспорт 120,7 Каналізація 120,1 Кондитерські вироби з борошна 119,9

Звичайно, така висока інфляція в січні – це вельми дошкульно для уряду Юлії Тимошенко. Опоненти нового Кабміну і парламентської коаліції напевно використають закруглені значення інфляції – в січні 3%, річна – 20%. Пам`ятаючи, що Юлія Володимирівна називала торішній індекс споживчих цін 116,6% не інакше як інфляцією в 17%.

І природно, з сьогоднішнього дня – у зв`язку з такою величезною січневою інфляцією - критика опозиції на адресу уряду різко посилиться. Тому що тепер є конкретні статистичні аргументи.

Слід в цьому плані зазначити, що багато в чому депутати з фракцій Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина, які обрушать зараз шквал звинувачень у зв`язку з інфляцією, матимуть рацію. Адже протягом січня і першого тижня лютого від представників уряду, Нацбанку і парламентської більшості чулися запевнення, що цього року сильного зростання цін не буде. Що Кабінет Міністрів спільно з НБУ розробили якусь антиінфляційну програму тощо.

Водночас відомо, що навіть в самому уряді дуже по-різному оцінюються інфляційні перспективи на нинішній рік. Зокрема, прем`єр-міністр Тимошенко і міністр фінансів Пінзеник переконують громадськість, що інфляція в 2008 році не перевищить 10%. Натомість міністр економіки Данилишин озвучив прогноз зростання споживчих цін протягом року – до 12,5%.

Що дивує, Юлія Тимошенко лише кілька днів тому «покепкувала» над Світовим банком, який оприлюднив свій прогноз інфляції на 2008 рік, – 13,8%. Вона тоді заявила, що прогнози, які дає СБ, «дуже часто не виправдовуються».

«Світовий банк за день до світової кризи на фондових біржах сказав, що ніяких передумов для кризи немає, все спокійно і красиво – наступного дня вибухнула криза», - нагадала тоді голова уряду. І повідомила, що за кілька днів стане відомий розмір інфляції за січень, і ці дані свідчитимуть про те, що інфляція знижуватиметься.

Дивною видається те обставина, що Юлія Тимошенко, мабуть, не знала про реальний стан справ з січневою інфляцією лише кілька днів тому (3 лютого). Виходить, її «не просвітили» міністри економіки і фінансів. Чи вони також були не в курсі?

Нацбанк же нещодавно вирішив про всяк випадок «застрахуватися» від звинувачень на свою адресу. В оприлюдненому днями монетарному огляді Національного банку України за 2007 рік говориться, зокрема, що головні причини прискорення інфляції криються, перш за все, в накопиченні макроекономічних дисбалансів, зумовлених неефективним управлінням економікою протягом останніх років. Невідповідність темпів зростання зарплати і продуктивності праці впливала на ціни з боку пропозиції внаслідок збільшення вартості трудових ресурсів, а дисбаланс зростання ВВП і доходів населення - на ціни з боку попиту.

В огляді НБУ пояснювалося також, що значна частина додаткових бюджетних виплат була одержана громадянами з низьким рівнем доходів і спрямовувалася ними, перш за все, на придбання продовольчих товарів, одягу тощо, які мають значну питому вагу в структурі споживчої корзини, яка застосовується для розрахунку інфляції.

У наведених висновках Нацбанку міститься вельми «товстий» натяк – висока інфляція у минулому була викликана головним чином великим зростанням номінальних доходів населення. А в цьому провини НБУ немає – соціальні параметри, як відомо, підвищує (призначає) уряд і Верховна Рада. У січні ж 2008 року відбулося різке зростання номінальних доходів населення – зокрема, внаслідок виплат компенсацій, що почалися, по знецінених внесках в Ощадбанку. Ось ціни і підскочили.

А на що ж сподівалися уряд і парламентська коаліція, оголошуючи про намір істотно знизити інфляцію порівняно з минулим роком? Про це можна судити, наприклад, зі слів члена фракції НУ-НС, заступника бюджетного комітету ВР Валерія Борисова, які прозвучали вчора в радіоефірі.

Він повідомив, що дії парламенту, уряду і НБУ мають бути спрямовані на те, щоб «оперативно змінюючи акцизні, митні ставки, давали можливість якомога більшій кількості товарів входити на ринок України». Продукція харчової, м`ясної і молочної промисловості, як вважає Борисов, подешевшає у зв`язку з цим на 30-40%. І в цьому плані вступ України до СОТ, на думку депутата, теж є антиінфляційним чинником.

Таким чином, ставка робиться - кажучи одним словом - на імпорт. Зокрема, на завезення в країну з-за кордону дешевших продуктів харчування. Проте таке рішення інфляційної проблеми видається доволі дискутивним і проблематичним. По-перше, продукти харчування почали стрімко дорожчати торік практично в усьому світі. Тому, цілком можливо, що Україна більше не зможе одержувати дешеве продовольство за імпортом. По-друге, завезення дешевих продовольчих товарів дуже сильно вдарить по українських товаровиробниках. Пригадаємо, які жорсткі критичні заяви лунали в минулі роки з боку вітчизняних аграріїв у зв`язку з контрабандою м`ясопродуктів і завезенням дешевого м`яса через СЕЗ і ТПР?

Уряд Тимошенко, безперечно, має, що сказати на своє виправдання щодо високої січневої інфляції. Наприклад, при інфляції минулого року на рівні 16,6%, індекс цін виробників склав 123,3%. А це означає, що високе зростання споживчих цін було закладене на майбутнє ще минулого року – тобто урядом Януковича. До речі, індекс цін виробника в січні став, нарешті нижчим, ніж інфляція – 102,3%. Це – маленький «плюс» новому уряду.

Крім того, незважаючи на таку високу інфляцію в січні, реальні доходи незаможних українців не тільки не знизилися, а й досить сильно зросли. Зокрема, пенсії громадян, які вийшли на пенсію до 2004 року, – а таких пенсіонерів більшість, і пенсії у них були набагато нижчі, ніж у інших пенсіонерів – підвищилися в січні відразу на 30-40%. Що набагато перевищує 3-відсоткову інфляцію. Підвищилися і зарплати «бюджетників».

Проте прогнози уряду щодо зниження інфляції вже в січні – не здійснилися. Зростання споживчих цін за один місяць в 2,9% - вкрай високий показник. І цей факт можна вважати першим, дуже сильним ударом по уряду Юлії Тимошенко в соціально-економічному аспекті.

Якщо настільки ж високим буде відповідний показник і в лютому – а до цього поки що є виразні передумови – то він стане другим потужним ударом, який витримати буде вже набагато складіше.

Тим, хто цікавиться боксом, відомо, що якщо один з суперників пропустить дуже сильний удар, то він може опинитися в нокдауні – тобто, на якийсь час втратити орієнтацію в просторі і здатність до опору. І якщо цей боксер за короткий проміжок часу одержить другий сильний удар, то справа може закінчитися вже навіть не нокдауном, а нокаутом – отже, поразкою.

Щось вельми схоже має зараз місце із становищем уряду після оголошення вчора Держкомстатом майже 3-відсоткової інфляції в січні. Тому, мабуть, уряд Тимошенко вживе в самий найближчий час різких заходів – зокрема, адміністративного характеру – для приборкання інфляції в лютому і у весняні місяці.

Юрій Глухов