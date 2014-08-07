На Івано-Франківщині сім'ям загиблих в АТО військових виділять земельні ділянки поблизу курорту "Буковель"

Влада Івано-Франківської області виділить сім’ям прикарпатців, загиблих у ході антитерористичної операції, земельні ділянки в селі Поляниця поблизу гірськолижного курорту «Буковель».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу, присвяченому вчорашній зустрічі волонтерів з президентом України Петром Порошенком, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Троценко.

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За його словами, влада Прикарпаття зобов'язалась виділити земельні ділянки сім'ям загиблих у ході АТО прикарпатців. А управління УМВС в Івано-Франківській області зобов’язалося забезпечити такі сім’ї житлом. Голова ОДА зауважив, що облдержадміністрація отримала доручення від президента України знайти додаткові фінансові можливості для забезпечення сімей, рідні яких загинули в АТО.

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«Ми поділили із УМВС в області це завдання так: УМВС займатиметься питанням забезпечення квартирами родин, військові яких загинули в АТО, - додав керівник облдержадміністрації. - Ми беремо на себе завдання знайти найкращі земельні ділянки. Тому ми почали процедуру виділення земельних ділянок в районі села Поляниця. Це найкращі земельні ділянки, які є в області. Ми беремо на себе завдання забезпечити родини земельними ділянками в районі «Буковеля».

Він поінформував, що на сьогодні у регіоні є вже 20 таких сімей.