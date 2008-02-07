Тимошенко пропонує працівникам ОПЗ доопрацювати умови їх приватизації

29% від суми, одержаної в результаті приватизації Одеського припортового заводу, надійдуть до бюджету міста Южне, де функціонує ОПЗ. Ще 1% одержить бюджет Одеської області.

Про це сьогодні заявила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на зустрічі з колективом підприємства. (Стартова ціна 99,57% акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» - 3 млрд.).

Як передає кореспондент УНІАН, голова уряду також запропонував співробітникам заводу впродовж тижня доопрацювати умови приватизації ОПЗ. Цей документ з усіма змінами планується розглянути на засіданні уряди наступної середи, додала вона. Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО порадила співробітникам заводу укладати колективний договір не на рік-два, як зараз, а на п`ять років, «доки не виникне відчуття партнерства з інвестором».

Крім того, за її словами, гарантією того, що на заводі все буде в порядку, стане збереження на посаді директора ОПЗ Валерія ГОРБАТКА. Прем`єр-міністр не виключає, що це стане однією з умов продажу підприємства.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Останні три роки близько 88% виробленої заводом продукції експортується: аміак - до Бельгії, США і Франції, карбамід - до Швейцарії, Бельгії, США і Німеччини.

Статутний фонд підприємства - 798 млн. 544 тис. грн.