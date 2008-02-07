Тимошенко: уряд завтра розпочинає переговори з Росією щодо газу

Український уряд завтра розпочинає переговори з Росією для з`ясування ситуації навколо поставок газу до України і заборгованості за спожитий газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО журналістам в Києві після повернення з робочої поїздки до Одеси.

«Із завтрашнього дня ми починаємо телефонні та очні переговори, тому що завтра частина фахівців «Нафтогазу України» виїжджають до Росії. Я думаю, що ми прагнутимемо з`ясувати ситуацію, звідки виник борг «РосУкрЕнерго» перед Росією, чому вони не розрахувалися, і чому вони ставлять Україну в такі важкі умови» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр вважає, що заява «Газпрому» є підтвердженням того, що Україні не потрібні посередники при поставках природного газу. «Такі посередники, як «РосУкрЕнерго», як правило, зривають і розрахунки, і поставки газу до України», - вважає вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, така ситуація стала наслідком відсутності прямих контрактів між НАК «Нафтогаз України» і російським ВАТ «Газпром», а також відповідних угод між урядами України і Росії.

Глава КМУ також не виключила, що «РосУкрЕнерго» перевело гроші в тіньову сферу.

В той же час, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що Україна має в своєму розпорядженні необхідні ресурси для забезпечення газом внутрішніх споживачів, а також для недопущення дестабілізації ситуації при здійсненні транзиту природного газу через українську територію. «Все буде стабільно і надійно», - підкреслила вона.

Глава уряду закликала громадян не хвилюватися і пояснила ситуацію, що склалася, непрофесійною і корупційною роботою посередника при поставках газу до України.