Понад 3,6 тисяч мешканців Донбасу отримали допомогу на транзитних пунктах біля зони АТО

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України, з 3 липня рятувальниками розгорнуто три транзитних пункти для зустрічі жителів східних регіонів, які тимчасово залишають території проведення АТО: у Донецькій області – 2 (у Красноармійську та Волновасі), у Луганській області – 1 (у Сватовому).

На кожному з транзитних пунктів створені всі умови для тимчасового перебування людей. Кожен може отримати медичну, психологічну допомогу, зареєструватися й обрати регіон подальшого тимчасового проживання на період проведення АТО.

У Красноармійську транзитний пункт розгорнуто на території стадіону школи № 14. На території транзитного пункту рятувальники розгорнули житлову зону для розміщення внутрішньо переміщених осіб з розрахунку на одночасне перебування 330 осіб. До транзитного пункту всього звернулося 838 осіб (з них 285 дітей та 38 інвалідів), протягом доби звернулося 5 осіб (з них 1 дитина). На цей час у пункті перебуває 11 осіб(з них 3 дітей та 1 інвалід).

У Волновасі транзитний пункт розгорнуто на території стадіону школи № 3, який дозволяє здійснювати реєстрацію, надання медичної та психологічної допомоги та тимчасово розмістити 200 осіб (змонтовано 17 наметів, встановлено 120 ліжок). До транзитного пункту всього звернулося 421 осіб (з них 123 дитини та 30 інвалідів), протягом доби звернулося 20 осіб (з них 4 дитини та 5 інвалідів). На цей час у пункті перебуває 134 осіб (з них 44 дітей та 11 інвалідів).

Читайте також5 серпня понад півтисячі осіб виїхали "зеленим коридором" із ЛуганськаУ Сватовому облаштовано транзитний пункт для тимчасового розміщення 200 осіб. Всього у житловій зоні розгорнуто 10 наметів, у разі необхідності додатково буде розгорнуто 10 наметів на 200 осіб. До транзитного пункту всього звернулося 2 тис. 352 особи (з них 616 дітей та 11 інвалідів), протягом доби звернулося 59 осіб (з них 8 дітей). На цей час у пункті перебуває 79 осіб (з них 9 дітей).

Читайте такожЗа минулий тиждень фонд Ахметова евакуював із зони АТО близько 4 тисяч чоловікТаким чином, всього до транзитних пунктів звернулося 3 тис. 611 особи (з них 1024 дитини та 79 інвалідів), протягом доби звернулося 84 особи (з них 13 дітей та 5 інвалідів). На цей час у зазначених пунктах перебуває 224 особи (з них 56 дитини та 12 інвалідів), яких забезпечено відповідними умовами для перебування, вирішується питання щодо їхньої відправки.

Читайте такожРФ направила гуманітарну допомогу Україні без попереднього узгодження - ЗМІВсього починаючи з 7 липня, згідно із заявками регіональних штабів і транзитних пунктів, забезпечено перевезення залізничним транспортом 3,2 тис. осіб (з них 1240 дітей), у тому числі з 9.00 10 серпня до 9.00 11 серпня – 78 осіб (з них 5 дітей).