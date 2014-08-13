У Донецьку відновлено електропостачання більш як 1 тисячі приватних будинків - міськрада

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.

Відновні роботи на електричних мережах в Кіровському і Петровському районах продовжуються, наголошується в повідомленні.

За даними міськради, перша половина дня 13 серпня в Донецьку пройшла без подій, станом на 12.30 у районах тихо. Системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі.Читайте такожВночі в Донецьку від артобстрілу постраждали 5 мирних жителів

У міськраді також повідомляють, що 13 серпня відправлення пасажирських поїздів далекого сполучення здійснюватиметься не зі станції Донецьк, а зі станції Ясинувата через ділянку Костянтинівка-Слов‘янськ-Лозова. Поїзд №584 Маріуполь-Київ рухається за маршрутом Волноваха-Комиш-Зоря-Запоріжжя. Залізничні каси на станції Донецьк працюють.

Приміські поїзди Донецької залізниці курсують на ділянках: Маріуполь-Волноваха, Волноваха-Бердянськ, Авдіївка-Красноармійськ-Чаплине, Ясинувата-Костянтинівка-Краматорськ-Слов'янськ- Красний Лиман.Читайте такожУ Донецьку внаслідок бойових дій пошкоджено лікарню

«При відправленні пасажирських поїздів можливі деякі затримки за часом. Тому необхідно уважно стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни в графіку руху поїздів», - йдетьсяч в повідомленні.