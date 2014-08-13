Кількість загиблих в конфлікті в Україні за 2 тижні майже подвоїлася

Про це повідомило Управління ООН з прав людини, передає Reuters.

"Збільшення кількості жертв конфлікту викликане його ескалацією", - сказала прес-секретар ООН з прав людини Сесіль Пуйї, повідомивши, що в середньому, за день гине понад 60 українців.

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За її словами, з середини квітня по 10 серпня поранень зазнали майже 5000 людей.

У повідомленні уточнюється, що цифра по кількості жертв включає в себе втрати серед військовослужбовців сил АТО, озброєних груп і цивільних осіб. Сесіль Пуйї уточнила, що це "дуже консервативні оцінки".

У повідомленні Reuters не уточнюється, чи включені в дані про загиблих втрати серед російських найманців.