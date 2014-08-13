На Харківщині введуть обмеження на гарячу воду і зменшать температуру в будинках - ОДА

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Василя Хому.

За його відомостями, в усіх областях на 30% скорочені ліміти споживання газу під час опалювального сезону 2014-2015 рр.

Хома наголосив, що через таке рішення керівництво області готує низку технічних і організаційних заходів для економії газу.

Зокрема, за його словами, в області будуть модернізовані та відремонтовані газові котельні з метою підвищення їх ККД.

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«У нас є котельні виробництва 1950-1960-х років, які застаріли. Їх ККД становить 60% в кращому випадку. Тому ми плануємо замінити 18 газових котелень, щоб підвищити їх ККД до 90% і більше», - зазначив Хома, додавши, що ще 55 котелень будуть переведені на альтернативне паливо.

За словами Хоми, також будуть замінені газові котли в тих котельнях, де є така необхідність. Ці заходи дадуть можливість скоротити ліміти споживання газу в області на 4,9%.

Він зазначив, що 11% економії газу дасть переведення Харківської ТЕЦ-5 на споживання енергоносія за схемою 50% газу - 50% мазуту (зараз ТЕЦ працює тільки на газу). Серед організаційних заходів розглядається питання про введення обмежень на користування гарячою водою в опалювальний сезон, що дозволить заощадити більше 16% газу. Хома підкреслив, що мова про школи і лікарні не йдеться.

«У всіх областях та обласних центрах вже практично відключено гаряче водопостачання. Тільки в Харківській області не відключено. Але якщо виникне необхідність відключити гарячу воду напередодні опалювального сезону, ми будемо змушені піти і на це, щоб забезпечити економію газу», - підкреслив віце-губернатор.

Ще серйозну економію, за словами Хоми, дасть зниження температурного режиму в житлових будинках.

«Ви знаєте, що санітарна норма в житлових приміщення - плюс 18 градусів, в кутових кімнатах - плюс 21. Ми розглядаємо варіант зменшити ці показники на 2 і 3 градуса відповідно. Але температурний режим в лікарнях, де є діти, тяжкохворі, залишимо на рівні 24 градусів, в решті медустанов - 21 градуси», - зазначив Хома.

Крім того, заступник губернатора зазначив, що можливість скорочення опалювального сезону дала б також велику економію у споживанні газу.

«Але тут необхідні законодавчі зміни. Якщо була б можливість скоротити опалювальний сезон на 30 днів, і починати його з 1 листопада, а закінчувати 31 березня, то така б міра дала істотну можливість заощадити газ», - підкреслив віце-губернатор.