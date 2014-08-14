Школярі в окупованих бойовиками містах Донбасу не відзначатимуть 1 вересня

Таку думку під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», висловив заступник директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Сергій Дятленко.

Він зазначив, що станом на 12 серпня у Донецькій області зруйновано 165 навчальних закладів, з них 96 – загальноосвітні школи.

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За словами Дятленка, інформація по Луганській області є неповною, оскільки з низкою міст немає зв’язку. «Поки відомо, що там загальноосвітніх навчальних закладів зруйновано більше 40. З одного боку – це великі масштаби, але переважна більшість цих шкіл мають незначні руйнування, які можна за тиждень-два відновити», - додав він.

Дятленко наголосив, що на територіях, де не проводиться АТО, а також у тих містах, які визволені від бойовиків, День знань відбудеться 1 вересня.

Водночас він зазначив, що обговорюється питання, як відбуватиметься навчальний процес на тих територіях, де йдуть військові дії. «Це найбільш складне питання, бо зараз багато громадських і державних діячів проводять наради, що робити з тими дітьми. Лунають різні думки, починаючи з того, що потрібно вивезти дітей, але реально всіх дітей вивезти є маломожливим… Розглядається питання дистанційного навчання, однак для молодших школярів цей варіант не підходить. Тому на місцях краще знають, як це зробити (організувати навчальний процес - УНІАН)», - сказав він.

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На уточнююче запитання ведучої Марічки Падалко, чи може так статися, що 1 вересня у частині шкіл не розпочнеться навчання, Дятленко відповів: «Якщо говорити щиро і правдиво, то на територіях, які контролюються бойовиками, напевно, не почнеться 1 вересня».

Він зауважив, що прийом дітей, які є переселенцями з Донбасу, до дошкільних навчальних закладів в інших регіонах відбувається за спрощеною системою – без черг.