Сотні російських туристів у Криму не можуть поїхати додому (відео)

18:20, 19 серпня 2014
Суспільство
1 0

У Криму сотні російських туристів цілими днями сидять на спеці, намагаючись залишити півострів.

Скришот

Бійки серед росіян у черзі частішають, пише ТСН.

Читайте такожРосійські туристи влаштували бійку за місця у черзі на пором до КримуКрім того, окупаційна влада запроваджує електронні квитки в черзі і забороняє алкоголь.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter