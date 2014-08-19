Сотні російських туристів у Криму не можуть поїхати додому (відео)
18:20, 19 серпня 2014Суспільство
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У Криму сотні російських туристів цілими днями сидять на спеці, намагаючись залишити півострів.
Росіяни не можуть виїхати з Криму / Скришот
Бійки серед росіян у черзі частішають, пише ТСН.
Читайте такожРосійські туристи влаштували бійку за місця у черзі на пором до КримуКрім того, окупаційна влада запроваджує електронні квитки в черзі і забороняє алкоголь.
Сотні російських туристів у Криму не можуть виїхати додому
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