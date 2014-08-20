Сьогодні вранці Донецьк піддався артобстрілам, ситуація напружена

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.

Зазначається, що в ніч із 19 на 20 серпня, за інформацією жителів, залпи з важких гармат періодично лунали по всьому місту. В результаті влучення снарядів пошкоджено житлові будинки та споруди по вул. Соціалістичній, 10 і Першотравневій, 68 у Петровському районі, а також по вул. Маяковського, 8, Артема, 37 і 39 у місті Моспине.Читайте такожУ Донецьку бойовики обстріляли багатоповерхівки, є постраждалі

Станом на 10.00 ситуація в місті залишається напруженою.

Водночас, працюють громадський транспорт, комунальні служби та ремонтний-відновлювальні бригади.

Сьогодні, 20 серпня, ПАТ «Донецькгоргаз» проводить комплекс випробувальних робіт, що передують пуску газу в газопровід високого тиску діаметром 530 і 630 мм від ГРС-1 (Ленінський р-н). Крім цього ремонтно-відновлювальні роботи продовжуються в Петровському, Кіровському й Куйбишевському районах.

Напередодні було відновлено енергопостачання Верхньокальміуської фільтрувальної станції. Ведуться роботи із запуску обладнання станції.Читайте такожУ Донецьку бойовики зробили вогневу точку з лікарні, всередині - сотні хворих

Крім того, повідомляється, що "завдяки фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" в міста з'явилися ємності об'ємом від однієї до десяти тисяч літрів для розвезення питної води в райони". З 60 ємностей 27 уже доставлено в місто, найближчим часом прибудуть ще 33 ємності. Сьогодні вирішуються питання встановлення на них кранів і розміщення.