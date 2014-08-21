СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА намітила бізнес-цілі на новий сезон 2014-2015

Було відзначено, що завдяки спеціалізації на найважливіших напрямках бізнесу, затребуваних основними замовниками СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ - підприємствами і організаціями середнього і великого бізнесу в 2013 і в першій половині 2014 успішно працював Комп'ютерний Системний Консалтинговий Центр для підприємств та організацій.

СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА сфокусована на ключових напрямках - продуктивні комп'ютери, сервери, системи зберігання даних, мережеве обладнання, системи безпеки і програмне забезпечення. У звітний період здійснювалися комплексні поставки замовникам комп'ютерної техніки, серверів, систем зберігання даних власного виробництва, виробництва Hewlett-Packard, а також програмного забезпечення Microsoft. Очевидним є зростання інтересу до систем безпеки і відеоспостереження.

Період сезонного затишшя ми використовували для поліпшення підготовки фахівців Комп'ютерного Системного Консалтингового Центру для підприємств і організацій для того, щоб оновити номенклатури пропонованої продукції та активно пропонувати послуги з її інтеграції.

У той же час на ринку збереглися негативні тенденції минулого року, коли через побоювання посилення кризових явищ відкладається впровадження інфраструктурних проектів, віддача від яких очікується у віддаленій перспективі, а закуповують IT-продукти для підтримки працездатності і доповнення існуючої IT-інфраструктури. Це свідчить про так званий «відкладений попит» на IT-проекти. Таким чином, ми бачимо тимчасове зниження обсягу «інтеграційної» складової бізнесу.

На жаль, через анексію Криму та військові дії в Донецькій і Луганській областях у другому кварталі 2014 року тимчасово скоротилася географія бізнесу нашої фірми.

СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА завжди була сильна в легальних ринкових схемах роботи - бізнес створений для взаєморозрахунків із замовниками за безготівковим розрахунком і успішно працює протягом більш ніж 28 років. У вільних ринкових умовах на перший план виходить професіоналізм та успішний досвід роботи. Тому ми з оптимізмом чекаємо дій нового уряду України з легалізації всієї ІТ-галузі і чекаємо реальних змін на краще найближчим часом.

У рамках наради було проведено тренінг, спрямований на вдосконалення продажів у корпоративному секторі за участю фахівців і менеджерів Microsoft, Intel і Hewlett-Packard.

Робота у комерційному секторі продовжує бути пріоритетним напрямком бізнесу нашої фірми. За участю фірми Smart Consulting, Київ був організований бізнес тренінг, присвячений вдосконаленню продажу комерційним замовникам в цілому і комплексним продажу IT-продуктів/проектів зокрема. Своє бачення продажу представили стратегічні партнери СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ - Intel, Hewlett-Packard і Microsoft. Було відзначено, що в даний час вирішальною умовою успішних продажів є компетентність постачальника IT-продуктів і проектів, а також його тісна взаємодія з провідними світовими виробниками платформ, техніки та програмного забезпечення

Варто відзначити, що СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА є партнером Intel рівня Technology Provider Platinum Partner. Даний статус свідчить про винятковий рівень знань і навичок фахівців СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ в області рішень на базі технологій Intel® - в першу чергу материнських плат, процесорів, платформ серверів і систем зберігання даних.

З 2000 року СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА є партнером Microsoft Certified Partner і спеціалізується за такими напрямами:

- Volume Licensing (корпоративне ліцензування)

- Midmarket Solution Provider (інфраструктурні рішення для підприємств малого та середнього бізнесу (до 500ПК))

Також СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА є партнером HP рівня PartnerOne, що гарантує Замовнику висококваліфіковану допомогу в області планування закупівлі, розгортання техніки, обслуговування та технічної підтримки. СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА має сертифікати в області основних продуктів HP:

- HP Professional Computing Specialist (комп'ютери, ноутбуки, сервери)

- HP Advanced Storage Specialist (системи зберігання даних)

- HP Professional Networking Specialist (мережеве обладнання)

Очевидно, що в нашій фірмі створені умови для успішного розвитку співпраці з комерційними підприємствами і організаціями. Наші компетенції відповідають головним потребам цієї категорії замовників.

На 2014 - 2015 рр. ми плануємо додати в список наших спеціалізацій рішення на основі «приватного хмари» та рішення для конвергентної інфраструктури.

Партнери та учасники відзначили високий рівень організації заходу.

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Інформація про фірму:

СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА - найдосвідченіша комп'ютерна фірма в Україні і один з найбільших в Україні виробників серверів і комп'ютерів. Працює в галузі комп'ютерних технологій з 1986 року.

Основні напрямки діяльності СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ:

системна інтеграція;

виробництво серверів, систем зберігання даних і комп'ютерів;

проектування і впровадження:

- технологій віртуалізації

- Центрів Обробки Даних

- комп'ютерних мереж

- систем відеоконференцій

- відеоспостереження і безпеки

- комп'ютерних інтерактивних систем для освіти

аудит та аналіз ІТ-інфраструктури підприємств замовників, ІТ-консалтинг;

автоматизація бізнес-процесів;

технічна підтримка ІТ-інфраструктури замовників.

www.spez.com.ua