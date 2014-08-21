У Донецьку до вечора планують відновити водопостачання у всіх районах міста

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні благоустрою і комунального обслуговування Донецької міськради.

Згідно з повідомленням, працівники КП «Донецькміськводоканал» продовжують регулювання мереж і поповнення резервуарів чистої води на водопровідних вузлах, і в 5 районах Донецька вчора, 20 серпня, після 18.00 вдалося відновити подачу води.Читайте такожУ Донецьку обіцяють відновити постачання води до вечора 21 серпня

Передбачається, що сьогодні до 19.00 вода почне надходити в решту районів міста. Наразі працівники КП «Компанія «Вода Донбасу» відновлюють нормальний режим роботи на Верхньокальміуській фільтрувальній станції, плавно підвищуючи навантаження на устаткування.

Паралельно з цим почалося наповнення наливних водогонів, які поставляють воду на водопровідні вузли «Донецькміськводоканалу». Станом на 09.30 нормалізовано водопостачання Ворошиловського, Калінінського, Петровського і Пролетарського районів, також частково нормалізовано водопостачання Будьоннівського, Київського і Петровського районів. Протягом дня буде нормалізовано водопостачання Ленінського, Куйбишевського і Кіровського районів міста, уточнили в міськраді.Читайте такожМешканцям Донецька підвозять технічну воду - міськрада

У зв'язку з цим протягом дня в ряд районів додатково будуть направлені машини для підвезення технічної води (Ленінський, Кіровський, Куйбишевський, Петровський, Будьоннівський, Калінінський, Київський). У міськраді нагадали, що вода в повному обсязі подаватиметься всім споживачам з 19.00 до 22.00, за умови стабільної роботи об'єктів водопостачання міста, решту часу – з перебоями. «Донецькміськводоканал» просить споживачів звернути особливу увагу на те, що ще протягом доби після появи води в кранах її необхідно буде кип'ятити перед вживанням в їжу.