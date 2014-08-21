Бойовики обстріляли місто Моспине на Донеччині, загинули 2 мирних жителі

Про це йдеться в повідомленні на сайті міськради Донецька.

«Близько 12.00 артобстрілу знову піддалося місто Моспине. Дані про руйнування інфраструктури і пошкодження житлових будинків уточнюються. Є інформація про двох загиблих мирних жителів», - говориться в повідомленні.

Станом на 13.00, як повідомляють жителі центральних районів Донецька, періодично чутні віддалені залпи і вибухи.

Енергетики ведуть ремонтні роботи на пошкоджених мережах селища шахти Лідіївка і в мікрорайоні Гладківка.

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