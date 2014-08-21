Четверо ув'язнених загинули в результаті обстрілу колонії в Макіївці
14:36, 21 серпня 2014Суспільство
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У Макіївці Донецької області терористи обстріляли виправно-трудову колонію№32. Загинули четверо ув'язнених.
У Макіївці обстріляли колонію / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДПтС України в Донецькій області.
Згідно з повідомленням, кількість засуджених, які загинули при артилерійському обстрілі Макіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (№32), становить 4 людини: двоє засуджених одержали травми, несумісні з життям, ще двоє з числа поранених померли в лікарні.
Читайте такожТерористи обстріляли Макіївку, є загиблі - РНБОЯк повідомляв УНІАН з посиланням на ГІ "Права справа", в Макіївці Донецької області в ніч з 20 на 21 серпня під обстріл потрапила виправно-трудова колонія №32, внаслідок чого є жертви серед ув’язнених.
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