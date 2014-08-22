В Криму у 2015 році іноземців будуть працевлаштовувати за квотами

Про це заявила заступник начальника відділу дозвільно-візової роботи Кримського управління Федеральної міграційної служби Росії Раїса Ломачинська, передає "Кримінформ".

"Для формування квот на залучення на роботу іноземних фахівців на наступний рік роботодавець вже зараз повинен звертатися з відповідною заявкою до Фонду загальнообов'язкового соціального страхування Республіки Крим на випадок безробіття", - сказала Ломачинська.

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За її словами, заявка буде направлена ​​в міжвідомчу комісію, яка вирішить: видавати квоту чи ні. Рішення комісії буде направлено на затвердження російського уряду.

"Затверджену квоту отримає ФМС, після чого вона буде розміщена на сайті, де конкретні організації зможуть дізнатися: яка кількість робочих місць їм виділена", - повідомила Ломачинська.

Вона підкреслила, що цього року в Криму ще діє спрощений порядок для роботи іноземних громадян із країн, які не вимагають візового в'їзду.

"Працівник приходить до роботодавця, який укладає з ним трудовий договір і здійснює процедуру взяття на міграційний облік за фактичною адресою юридичної особи на підставі трудового договору. Такий порядок діятиме до 31 грудня цього року", - сказала Ломачинська.

До іноземних фахівці в анексованому Росією Криму зараховують і жителів Криму, які відмовилися від російського громадянства.