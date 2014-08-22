У Києві презентували поштову марку, присвячену Євромайдану (фоторепортаж)
11:57, 22 серпня 2014Суспільство
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На новій марці можна побачити "йолку", намети, сцену та величезну кількість євромайданівців.
У Києві презентували поштову марку "Євромайдан 2013-2014".
На заході були присутні генеральний директор УГП поштового зв'язку Михайло Паньків, міністр культури України Євген Нищук та український фотограф, автор фотографії на марці Андрій Кравченко.
Поштову марку показали журналістам та провели спецпогашення.
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