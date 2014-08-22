У Києві презентували поштову марку, присвячену Євромайдану (фоторепортаж)

На новій марці можна побачити "йолку", намети, сцену та величезну кількість євромайданівців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter