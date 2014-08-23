У Києві перекрили канал постачання синтетичних наркотиків з Росії

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, у Подільському районі на вулиці Сагайдачного правоохоронці затримали 22-річного наркокур’єра із психотропною речовиною Cristalius (4-метилметкатінон), а також з іменним залізничним квитком «Москва - Київ».

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Під час відпрацювання оперативної інформації правоохоронці встановили, що в червні затриманий знайшов оголошення про високооплачувану роботу кур’єром у Росії, приїхав до Москви, зустрівся з контактною особою та отримав вказівки щодо співпраці. Раз на тиждень чоловік фасував психотропну речовину на дрібні дози і розносив по схованках, інформацію про розташування яких надавав спільнику. Зловмисники дотримувалися заходів конспірації і не вступали в прямий контакт з покупцями. Торгівлю здійснювали через визначені заздалегідь схованки по місту. За таку роботу українець отримував гонорар в розмірі 9 тис. грн на тиждень.

Пропрацювавши таким чином певний час, чоловік вирішив займатися аналогічною діяльністю у Києві. Він домовився з російським спільником про постачання йому психотропної речовини. Схему розробили наступну: затриманий приїжджав у Москву і передавав гроші, а для отримання товару обов’язковою умовою постачальника була наявність в українця квитка до Києва. У всіх випадках наркозасоби зловмиснику передавав невідомий чоловік у потягу після перетину кордону. Таким чином йому вдалося провести три оборудки. У Києві зловмисник збував наркоречовину молоді в розважальних закладах.

Ринкова вартість вилученої психотропної речовини на «чорному ринку» становить близько 15 тис. грн. Вилучене направлено на експертизу.

Слідчим відділом Подільського райуправління міліції Києва за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України. Тривають заходи з перевірки показів затриманого і встановлення ланцюга постачання психотропів.