На Кіровоградщині впав останній Ленін

Під час відкриття меморіальної дошки героєві товариші здійснили давню мрію загиблого – за допомогою його ж комбайна повалили пам'ятник пролетарському вождю. Скульптура впала, але майже не пошкодилася, передає ТСН.

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Керівництво містечка і області, для якого акція з комбайном і Леніним стала повною несподіванкою, відреагувало на це стримано. Однак до відповідальності ініціаторів і виконавців не притягнуть, оскільки є рішення міської ради про демонтаж пам'ятника. Пояснюють, що у влади ніяк руки не доходили виконати його.

"Ми навіть можемо допомогти його завантажити, але ж не комбайном. Кажуть, там мідь є, можна здати на бронежилети. Буде один-два хороших бронежилети. Ну, є різні пропозиції", - каже побратим загиблого героя Олексій Цокалов.