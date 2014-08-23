Рятувальники доставили 35 тонн допомоги двом містам, які контролюють терористи

Рятувальники зведеного загону Міжрегіонального центру швидкого реагування (м. Ромни Сумської області) ДСНС на чолі з полковником служби цивільного захисту Сергієм Біляєвим доправили 35 тонн гуманітарної допомоги у міста Гірське та Попасна Луганської області, які контролюють терористи.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, жителі Луганщини від ДСНС сьогодні отримали продукти харчування, товари першої необхідності, одяг та взуття. Зокрема, близько 10 тонн гуманітарного вантажу від Ромненських рятувальників отримали більше ніж 700 людей, які знайшли тимчасовий притулок у місцевій школі–інтернаті міста Гірське. Ще 25 тонн продуктів харчування передав Біляєв від рятувальників Полтави жителям міста Попасна.

Допомогу вдалося зібрати завдяки полтавським аграріям, які вже не вперше надають продукти харчування для мешканців сходу.

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