Тимошенко звинувачує Фірташа, Бойка і Вороніна в енергетичному тероризмі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує співвласника компанії RosUkrEnergo Дмитра ФІРТАША, екс-міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА і голову правління ЗАТ "УкрГаз-Енерго" Ігоря ВОРОНІНА в енергетичному тероризмі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів після завершення позачергового засідання уряду, на якому розглядалося питання забезпечення України природним газом.

«RosUkrEnergo, яку сьогодні представляють ФІРТАШ, БОЙКО і ВОРОНІН, влаштувала проти України справжній енергетичний терор. Сьогодні прокуратура мовчить, СБУ мовчить, усі силові структури мовчать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем`єр-міністра, єдине, що вона одержала, - це лист Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в якому він зобов`язує уряд під її особистим контролем до 10 лютого підписати всі контракти на газ із російською стороною. Ю.ТИМОШЕНКО припустила, що в листі йдеться про підписання таких документів із RosUkrEnergo, які вона вважає неприйнятними.

Прем`єр-міністр також вважає, що Д.ФІРТАШ і Ю.БОЙКО «принижують Україну, принижують уряд, повністю дезінформують громадськість».

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником газу до України, реалізуючи його українським споживачам через ЗАТ "УкрГаз-Енерго".

50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ "Газпром", 45% – українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.

ЗАТ "УкрГаз-Енерго" створено компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" весною 2006 року. З квітня 2006 року компанія є основним імпортером природного газу до України, який купує в RosUkrEnergo.