"Нафіг вам ця Хохляндія": вчителі зі Слов'янська проводили російську пропаганду дітям

Про це журналістам розповіли слов'янські школярі, які напередодні Дня незалежності України розфарбовували стовпи і мости свого звільненого від терористів міста в кольори українського прапора, пише Преступности.нет.

"В основному за Україну були вчителі української мови та літератури. А так всі в основному за Росію, так, "вчохляли" нам свою точку зору. Казали: "Нафіг вам ця хохляндія, тут херово, треба в Росію". Ми їм говорили, що навіщо нам чужа країна, тим більше, що вона є агресором, якщо у нас є своя чудова країна, її просто треба відновити, уряд хороший поставити і все буде добре", - розповів Павло, учень зі Слов'янська.

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Заступник губернатора Донецької області Тамара Лук'янчук, у свою чергу, на запитання, чи багато виявлено та звільнено адміністрацією вчителів і лікарів, які пропагували "ДНР" і співпрацювали з нею, відповіла, що це питання скоріше не до неї, і що вона не бралася б вішати ярлики.

У той же час заступник мера міста Краматорська Андрій Панков зізнався, що один з вчителів у школі, де навчається його син, активно на уроках схиляв дітей до підтримки Росії і "Донецької народної республіки", після чого був звільнений. Що стосується інших, які 1 вересня знову вийдуть на роботу і продовжать займатися з дітьми, Панков відповів: "Не турбуйтеся, ми спрацюємо".