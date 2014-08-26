Вночі терористи знову обстрілювали Донецьк, загинули три мирних жителі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міськради.

"В результаті бойових дій в Петровському районі були повністю знищені житлові будинки 14 та 16, а також будівлі по вул. Курортній, пошкоджено будинок 30 по вул. Лейтенанта Ніколенко та приміщення цеху завантаження і розвантаження вугілля шахти Трудовська", - наголошується в повідомленні.

Крім того, терористи обстріляли вулиці Гладковського, Вуглегірську, Радищева і Кіровоградську. Серед жертв обстрілу - три мирних жителі.

Крім того, в Київському районі снаряд зруйнував будинки по вул. Орбіти і Велозаводській.

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Станом на 10 ранку 26 серпня обстановка в Донецьку зберігається напруженою. Всього у місті знеструмлено 220 трансформаторних підстанцій. Громадський транспорт і комунальні служби продовжують роботу, запевнили у міськраді.