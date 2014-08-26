У Харкові обезголовили Леніна (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, невідомі відбили голову пам’ятнику Леніну, який стоїть у житловому районі міста Баварія.

За свіченнями користувачів соціальних мереж, скульптуру пошкодили в ніч на вівторок, 26 серпня. Відокремлену голову невідомі розбили біля постаменту.

У Центрі зв’язків із громадськістю управління МВС в Харківській області УНІАН підтвердили факт вандалізму.

Читайте такожНа Кіровоградщині впав останній Ленін Факт пошкодження скульптури правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 ККУ (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин).

На місці працює слідчо-оперативна група.