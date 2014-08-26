У Харкові обезголовили Леніна (фото)
13:09, 26 серпня 2014Суспільство
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У Харкові невідомі обезголовили пам’ятник Леніну.
Інцидент стався у районі Харкова Баварія / opgks.info
Як передає кореспондент УНІАН, невідомі відбили голову пам’ятнику Леніну, який стоїть у житловому районі міста Баварія.
За свіченнями користувачів соціальних мереж, скульптуру пошкодили в ніч на вівторок, 26 серпня. Відокремлену голову невідомі розбили біля постаменту.
Відокремлену "голову" споруди невідомі розбили біля постаменту / vk.com
У Центрі зв’язків із громадськістю управління МВС в Харківській області УНІАН підтвердили факт вандалізму.
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На місці працює слідчо-оперативна група.
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