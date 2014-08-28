Сьогодні християни святкують Успіння Пресвятої Богородиці

Згідно з традицією східної церкви, свято Успіння Пресвятої Богородиціналежить до переліку дванадцяти найбільших свят церковного року. Відзначається 15 серпня за старим стилем, 28 серпня - за новим (Католицька та більшість православних церков світу святкують Успіння 15 серпня). Перед святом тривав Успенський піст, який розпочався 14 серпня і тривав два тижні.

Свято Успіння Богородиці - день смерті діви Марії. Богородиця жила досить тривалий час серед перших християн. У годину смерті незвичайне світло осяяло кімнату, де лежала Божа Матір: Сам Господь, оточений Янголами, з'явився і прийняв Її душу.

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У народі свято Успіння Пресвятої Богородиці ще називають першою Пречистою. Протягом осені є три Пречисті - 28 серпня, 21 вересня і 14 жовтня. Про них у народі говорять: "Перша Пречиста жито засіває, друга - дощем поливає, а третя - снігом покриває". Після першої Пречистої дівчата в селах вже не мають важкої роботи. Приказка: "Прийшла перша Пречиста - стає дівка красномовна" - багато говорить, бо немає вже роботи.

За народними прикметами, якщо на першу Пречисту гарна погода - вся осінь буде гарна.