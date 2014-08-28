Терористи блокують підвезення в Луганськ української гуманітарної допомоги

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України з посиланням на зведену інформацію РНБО.

Читайте такожЛуганськ продовжують обстрілювати, гостро стоїть питання відсутності води"У захопленому терористами Луганську мирні мешканці залишились без енергопостачання, водопостачання і зв’язку. Найбільше люди страждають через відсутність води, у продуктових магазинах закінчується продовольство. Хліб продають з машин, за ним шикуються великі черги. Мешканці міста занепокоєні тим, куди поділась обіцяна російська гуманітарна допомога. Натомість усі спроби доправити українську допомогу терористи блокують", - зазначили в РНБО.

Читайте такожВ районі 8 населених пунктів на Донбасі йдуть активні бої Також у РНБО повідомили, що через дії терористів на сьогодні у захопленому терористами Донецьку знеструмлено 220 трансформаторних підстанцій. Зокрема, без електропостачання залишаються частково Київський, Ворошиловський, Петровський, Кіровський та Куйбишевський райони.