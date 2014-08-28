З завтрашнього дня до України повернеться тепло: температура підніметься до 25 градусів

Тільки в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях можливі невеликі опади, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря почне підвищуватися, протягом дня очікується +20+27, у південній частині до +28 градусів.

У західній частині буде переважати суха повітряна маса. Температура повітря вночі +7 +12, вдень +14+19 градусів.

У північних областях невеликі дощі з грозами можливі лише в Чернігівській і Сумській областях. Температура повітря вночі +8+13, у Карпатах місцями +1+8 градусів, вдень +20+25 градусів.

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У центральних областях опади малоймовірні, тільки в Полтавській області очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі +10+16, вдень +20+26 градусів.

На сході України без опадів. Температура повітря вночі +10+16, вдень +22+27 градусів.

У південній частині без опадів. Температура повітря вночі +14+20, вдень +22+28 градусів.

У Києві переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +9+11, вдень +20+22 градуси.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.