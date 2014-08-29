Початок навчання в частині шкіл та вузів Донбасу відкладено до 1 жовтня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра освіти і науки Павло Полянський під час брифінгу щодо початку нового навчального року.

"Цьогорічний навчальний рік буде розпочинатися у рваному графіку... цього навчального року з-під управління Міносвіти випадають навчальні заклади АР Крим і м. Севастополь, друга обставина - агресія РФ і проведення АТО", - сказав він.

"Нещодавно відбулася колегія Міністерства освіти і науки... Було прийнято рішення, що для частини навчальних закладів Донецької і Луганської областей початок навчального року буде відтерміновано, поки що ми маємо орієнтовну дату - 1 жовтня. Це наш оптимальний варіант, може скластися в кращий бік, але, на жаль, може скластися і в інший бік. В усякому разі доки не будуть звільнені населені пункти, навчальний рік там не буде починатися", - зазначив він.

Крім того, як розповіла перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун, більше 100 вищих навчальних закладів на Донбасі не розпочнуть навчальний рік.

Читайте такожТерористи на Донбасі планують влаштувати теракти на перше вересня"Якщо подивитися статистично, то в Луганській області розпочнуть навчальний рік 13 вищих навчальних закладів і структурних підрозділів, у Донецькій - 26, не розпочнуть навчальний рік у Луганській області - 33, у Донецькій - 75. Тобто більше 100 ВНЗ на Донбасі не розпочнуть навчальний рік", - сказала вона.

За словами Совсун, Міносвіти підготовлено розпорядження щодо того, що керівники ВНЗ на Донбасі мають право самі за погодженням з міністерством визначати термін початку навчального року, та переведення студентів з Донбасу.

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Вона уточнила, що для переведення студенту необхідно буде мати документ, який засвідчує особу.

Поляковський додав, що в цілому у майже 16,6 тис. шкіл цього року підуть 3,5 млн учнів, серед яких 438 тис. першокласників.