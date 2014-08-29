На Донеччині 1 вересня навчальний рік розпочнеться лише у 50% шкіл

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, 1 вересня у Донецькій області святкуватиме понад 170 тисяч учнів. До перших класів планується зарахувати понад 18 тисяч учнів, а для школярів, які залишилися в зоні бойових дій, буде організоване дистанційне навчання.Читайте такожМарина Порошенко подарувала школі у Слов'янську Герб України

Крім того, як зазначив Лисенко, з 1 вересня для учнів та вчителів сільських шкіл, які розпочнуть роботу, буде організовано безкоштовне підвезення та харчування.

"Багато дітей з числа вимушених переселенців, що залишили зону антитерористичної операції, підуть до шкіл в інших населених пунктах у різних регіонах країни. Лише у столичних школах за парти сядуть понад 3,5 тис. дітей вимушених переселенців із тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції", - сказав речник РНБО.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міносвіти, на Донбасі майже 900 шкіл не розпочнуть навчальний рік 1 вересня.Читайте такожУ Донецькій області до початку навчального року підготовлені 83% шкіл і 73% садочків

Також на Луганщині і Донеччині не розпочнуть навчальний рік понад 100 вищих навчальних закладів.

За інформацією Міносвіти, в цілому у майже 16,6 тис. шкіл цього року підуть 3,5 млн учнів, серед яких 438 тис. першокласників.