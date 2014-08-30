В Одесі 250 першокурсників Військової академії склали присягу

Як передає кореспондент УНІАН, серед 250 курсантів - понад 20 учасників антитерористичної операції.

У новому навчальному році підготовка офіцерів в академії проводитиметься з урахуванням досвіду, отриманого в ході проведення АТО на сході України. Основне нововведення - поглиблене вивчення функціонування різних підрозділів в умовах протидії тероризму, а також ефективність роботи тилових служб і ремонт військової техніки з урахуванням особливостей проведення АТО.

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Наразі в АТО на сході України беруть участь близько 100 викладачів і випускників академії. Серед них офіцери груп психологічної підтримки, які працюють із населенням, безпосередні учасники бойових дій, досвідчені офіцери-викладачі, які надають допомогу при виконанні різних завдань.