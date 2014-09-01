Сьогодні в Україні відзначають День знань
Сьогодні у школярів та студентів починається навчальний рік.
За даними Міністерства освіти і науки, сьогодні до майже 16,6 тис. шкіл підуть 3,5 млн учнів, серед яких - 438 тисяч першокласників.
Разом з тим на Донбасі, де триває антитерористична операція, майже 900 шкіл не розпочнуть навчальний рік 1 вересня.
Також на Луганщині і Донеччині не розпочнуть навчальний рік понад 100 вищих навчальних закладів.
Читайте такожПочаток навчання в частині шкіл та вузів Донбасу відкладено до 1 жовтня
Початок навчального року в частині шкіл на Донбасі поки ще відкладено до 1 жовтня.
Як повідомлялося, активісти в соцмережах провели акцію «Замість квітів – допомога армії» закликали школярів прийти 1 вересня замість того, щоб нести букети квітів. Ініціативу пояснювали тим, що зекономлені в такий спосіб гроші можна перерахувати на допомогу нашим військовим.