Дружина президента відвідала святкову лінійку до Дня знань у столичній школі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

У своєму вітальному слові дружина президента зазначила: "У ці складні для країни часи дуже важливо власним прикладом вчити дітей відрізняти добро від зла, правду від брехні, друга від ворога. І сьогодні на нас - батьках та вчителях, лежить велика відповідальність за долю нашого майбутнього".Читайте такожСьогодні в Україні відзначають День знань

Порошенко подякувала учням, батькам та вчителям за участь у благодійній акції "Ліки замість квітів". Зібрані під час цієї акції кошти учні передадуть на лікування вчителя київської школи №104 Костянтина Менделєєва, який отримав поранення під час АТО і проходить лікування у військовому госпіталі у місті Ірпінь.

"Це яскравий показник згуртованості нашого суспільства навколо спільної біди і свідомості нашого підростаючого покоління", - сказала дружина президента.

Крім того, вона відвідала перший у новому навчальному році урок у 8-му "А" класі на тему "Україна єдина" та подарувала школі плазмовий телевізор.Читайте такожПорошенко сподівається, що молоде покоління українців побудує по-справжньому єдину країну

Також дружина президента відвідала урочистий концерт, присвячений Дню знань, у київській дитячій школі мистецтв №2 імені Вериківського, участь в якому взяли доньки президента Олександра та Євгенія, учениці закладу.