Рада встановила мораторій на штрафи за борги ЖКГ та конфіскацію житла для жителів зони АТО

Верховна Рада України прийняла закон України «Про мораторій на примусову реалізацію житла, нарахування та стягнення пені та інших штрафних санкцій за житлово-комунальні послуги громадянами, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях (реєстраційний номер 4188а).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 280 314 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожТерористи хочуть націоналізувати квартири в Донецьку (відео)Метою прийняття закону є встановлення додаткових гарантій щодо захисту житлових та майнових прав громадян, які проживають на територіях Донецької і Луганської областей, зокрема адміністративно-територіальних одиниць, в яких проводиться антитерористична операція, на період до 31 грудня 2015 року, протягом якого цим громадянам буде погашена заборгованість по виплаті заробітної плати, стипендій, пенсій, яка утворилася внаслідок проведення антитерористичної операції, а також встановлення додаткових гарантій захисту житлових та майнових прав громадян, звільнених на підставі зазначених обставин до моменту їх працевлаштування, за умови отримання ними статусу зареєстрованого безробітного.

Також передбачено встановити до 31 грудня 2015 грудня мораторій на застосування примусової реалізації житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат в квартирах, кімнат, житлових секцій або блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень) громадян, визначених у статті 1 цього Закону, а також на нарахування і стягнення з громадян пені та інших штрафних санкцій у разі наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Читайте такожРада заборонила забирати житло за валютні кредитиКрім того, встановлено мораторій на нарахування і стягнення пені та інших штрафних санкцій у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергоносії підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги.

Порядок визначення адміністративно-територіальних одиниць Донецької та Луганської областей, на території яких проводиться антитерористична операція, громадян та об'єктів, на яких поширюється дія цього Закону, та перелік документів, якими підтверджуються підстави для застосування мораторію, визначені у статті 1 цього Закону, порядок компенсації підприємствам, які надають житлово-комунальні послуги, під час дії цього Закону, встановлюються Кабінетом міністрів України.

Уряд повинен розробити положення про порядок компенсації збитків постачальникам житлово-комунальних послуг, які підпадають під дію цього Закону.