Посеред житлового масиву Києва знайшли двох уссурійських тигрів

Двох уссурійських тигрів було виявлено державними інспекторами Управління ветеринарної медицини в м. Києві та прокуратурою столиці на території військової частини №227 Дарницького району Києва (вул. Бориспільська, 27), яку орендує товариство «Будавтосервіс».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

За її словами, невідомим є походження тварин, а також те, з якою метою вони утримуються на території військової частини.

«Наразі невідомо, хто доглядає та контролює цих тварин. По-перше, це хижі тварини, по-друге, вони внесені до Червоної книги. Неприпустиме їхнє утримання посеред житлового кварталу в таких умовах», - зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона зауважила, що власника тигрів та їхній клінічний стан встановлено не було, а умови утримання тварин не можуть гарантувати безпеку оточуючим.

Зараз на вул. Бориспільській, 27 перебувають фахівці Управління ветеринарної медицини м. Києва і Київського зоопарку, а також представники міліції, Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА, "швидкої допомоги".

Водночас в ЦОС ГУ МНС в м. Києві УНІАН повідомили, що прямої інформації з приводу тигрів у них немає і що за допомогою ніхто не звертався – інакше служби МНС виїхали б на місце.

За даними КМДА, Київський зоопарк готовий прийняти тигрів на період карантину до подальшого визначення їхньої долі.

"Уссурійські тигри, що виявлені посеред житлового масиву столиці, будуть перевезені до Київського зоопарку на період тимчасового карантину до подальшого визначення їхньої долі”, - повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона зазначила, що прокуратура Києва має провести розслідування і визначити, яким чином тварини потрапили до міста без належних документів та дозволів, перевірити, чи немає інших випадків несанкціонованого утримання хижих тварин, небезпечних для життя киян, на території столиці, та пересвідчитись, чи немає постраждалих внаслідок перебування тигрів посеред житлового кварталу.