Польща закрила ще одну справу проти українця за перевезення бронежилетів

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокуратури Ромуальд Сітаж, відзначивши, що затримані бронежилети будуть передані українцю, котрий їх перевозив.

"Справа закрита через низьку суспільну шкоду", - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що відповідне рішення було ухвалене на початку цього тижня.

Він повідомив, що бронежилети знаходяться у розпорядженні митної служби у Замосцю, котра має їх передати українцю.

Співрозмовник агентства відзначив, що прокуратура у своєму рішенні написала, що не потребує більше затримувати бронежилети, як доказ у справі.

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Прес-секретар митної служби в Бяла-Подляска Мажена Семенюк сказала УНІАН, що митники зможуть віддати бронежилети українцю після того, як отримають усю документацію з прокуратури про закриття справи, зауваживши, що, зазвичай, ця процедура займає "кілька днів".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня прокуратура у Замосцю вже закрила справу проти 54-річного жителя Нововолинська, котрий у червні перевозив близько 550 касок та десяток бронежилетів для українських силовиків в зоні антитерористичної операції на Донбасі. Прокуратура теж віддала затримане озброєння українцю.

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Польське законодавство вимагає для перевезення більших партій озброєння спеціальний дозвіл міністерства економіки, котрого не мали українці, які намагалися перевезти озброєння з Польщі до України.