Завтра в Криму та Приазов'ї очікуються дощі з грозами

Температура повітря в денні години становитиме +20+28 градусів, на півдні до +30+ 32 градусів.

Про це пише сайт opogode.

У західній частині – без істотних опадів. Температура повітря вночі +10+16, вдень +22+27, на Закарпатті до +30 градусів.

У північних областях опади малоймовірні. Температура повітря вночі +10+16, вдень +22+28 градусів.

У центральних областях дощів не передбачається. Температура повітря вночі +11+17, вдень +23 +29 градусів.

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На сході України переважатиме суха погода, лише в Донецькій області місцями пройде невеликий дощ з грозою. Температура повітря вночі +11+16, вдень +23 +29 градусів.

У південній частині без істотних опадів, лише в Криму та Приазов’ї можуть пройти грозові дощі. Температура повітря вночі +14+20, вдень +26+32 градуси.

У Києві переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +13+15, вдень +25+28 градусів.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.