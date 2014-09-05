Усі учні та студенти, які виїхали з Криму та Донбасу, приступили до навчання - Квіт

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Квіт на прес-конференції в Києві.

«Співвідношення кількості тих учнів і студентів, які виїхали з Криму та Донбасу, дуже драматично відрізняється. З Донбасу – це понад 30 тис. учнів, з Криму – це 1,4 тис.», - сказав міністр.

За словами Квіта, «всі учні шкіл пішли у школу, всі діти, які залишили Донбас через військові дії, пішли в дитячі садочки. Ті діти, які жили в інтернатах, усі були оздоровлені, і якщо їх не можна було повернути через те, що в їхніх містах і селах іде війна, ці діти залишились у тих санаторіях, у південних областях України, де вони перебували на відпочинку».

Студенти, за його словами, «які в силу обставин були переміщені, які переїхали своїми сім’ями або окремо переїхали в інші регіони України, пішли на навчання».

«В усякому разі, є окремі випадки. Ще хтось не влаштувався в університет, але зараз така можливість є. Для цього урядом було прийняте спеціальне розпорядження. МОН видало спеціальне роз’яснення, і всі можуть влаштуватися в університет», - зауважив міністр.

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«Від вступників вимагається заява на те, що вони хочуть вступити у той чи інший навчальний заклад в іншому регіоні Україні, і від них вимагається копія будь-якого посвідчення особи. Вся інша інформація може бути взята університетами з єдиної бази, тому формальна процедура дуже полегшується», - зазначив Квіт.

Міністр освіти пояснив, що студенти «влаштовуються у статусі вільного слухача, тобто вони будуть вчитися в інших регіонах України протягом семестру і складати іспити, вони будуть мати студентські, залікові книжки, бути повноправними членами академічних груп».

«Університети зобов’язані брати їх і можуть дати відмову тільки в одному випадку: якщо кількість окремої академічної групи, на яку він (студент) претендує, має понад 5 осіб зверху межі кількості цієї групи. У цьому разі ми радимо просто звернутися до іншого університету, який має таку спеціальність», - сказав Квіт.