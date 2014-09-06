У Донецькій області повністю знеструмлено 124 населених пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, повністю знеструмлені Ясинувата, Авдіївка, Вуглегірськ, Новоазовськ, Ждановка і селище Грабари в Донецьку. Частково знеструмлені Дебальцеве, Амвросіївка, Харцизьк, Горлівка, Зугрес, Шахтарськ, Тельмановк, а в Донецьку частково без електроенергії залишаються жителі Куйбишевського, Київського і Кіровського районів міста.

Також знеструмленими залишаються селища Грабське, Многопілля, Агрономічне, Леперське, Полтава, Кутейникове, Металіст, Кльонівка, Бондареве, Григорьївка, Володарське, Нова Деревня, Дзеркальний, Побєда та інші.

Залишається знеструмленою насосна першого підйому Південно-Донбасівського водоводу – вода не надходить на Красноармійську і Великоанадольську фільтрувальні станції. Також знеструмлена Донецька фільтрувальна станція, підземний водозабір «Кипуча Криниця» в Старобішевому, Новостожковський водопровідний вузол, Кіровський водопровідний вузол.

5 вересня бригади Горлівського, Горлівського Східного, Авдіївського, Торезького, Дебальцевського, Сніжнянського, Старобішевського, Ясиновутського РЕМ «Донецькобленерго» (ДТЕК), Горлівських, Харцизьких, Донецьких мереж «Високовольтних мереж» (ДТЕК) не мали можливості проводити ремонтно-відновлювальні роботи через бойові дії.

Оплата за комунальні послуги у ряді міст Донецької області здійснюється тільки в безготівковій формі за допомогою інтернет-банкінга. На 5 вересня оплата готівкою через «Ощадбанк» тимчасово неможлива в Донецьку, Марьїнці, Ясинуватій, Шахтарську, Торезі, Горлівці, Єнакієвому, Новоазовську, Старобішевому, Амвросіївці.

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У ДТЕК відзначили, що оплата за електроенергію важлива, перш за все, для людей, які з ризиком для життя видобувають вугілля, забезпечують стабільну роботу електростанцій і відновлюють електропостачання в містах, де йдуть бойові дії. Щоб енергетики і шахтарі своєчасно одержували зарплату, жителі Донецької області чи їхні родичі, які перебувають в інших містах України, мають можливість оплачувати електроенергію дистанційно – через інтернет.