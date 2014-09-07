Українці з Донбасу відмовляються їхати з Ростова до російської "глибинки" - ЗМІ

Про це, як повідомляє Радіо Свобода, заявляють представники місцевої влади і волонтери.

За їхніми словами, вимушені переселенці сприймають інформацію про переговори або перемир’я як ознаку стабілізації на Донбасі.

«Біженцям пропонують їхати до Сибіру і навіть до Якутії. Вони розуміють, що коли сьогодні поїдуть кудись далі, наприклад, у Зауралля, повертатися буде набагато складніше», – сказав волонтер Юрій Іванов, який бере участь у наданні гуманітарної допомоги.

Читайте такожУкраїнців у Росії змушують отримати статус біженця і заселяють ними Сибір - РНБОВлада Ростовської області вирішила нових вимушених переселенців переправляти до інших регіонів Росії транзитом, без зупинки в пунктах тимчасового розміщення на території регіону. Водночас виконання попереднього рішення про закриття всіх таких пунктів відкладене на тиждень.

Читайте такожРосія відправила біженців з Донбасу на Камчатку (фото)Раніше 150 переселенців із Донбасу, які спершу погодилися вирушити до інших регіонів Росії, вирішили залишитися в Ростовській області. До Твері, Орла, Самари, Пензи, Єкатеринбурга та Ульяновська довелося відправляти напівпорожні пасажирські вагони.