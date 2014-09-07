Українці з Донбасу відмовляються їхати з Ростова до російської "глибинки" - ЗМІ
Громадяни України, які через збройний конфлікт на Донбасі опинилися в Ростовській області Росії, відмовляються від пропозицій влади їхати до інших російських регіонів, віддалених від батьківщини.
Про це, як повідомляє Радіо Свобода, заявляють представники місцевої влади і волонтери.
За їхніми словами, вимушені переселенці сприймають інформацію про переговори або перемир’я як ознаку стабілізації на Донбасі.
«Біженцям пропонують їхати до Сибіру і навіть до Якутії. Вони розуміють, що коли сьогодні поїдуть кудись далі, наприклад, у Зауралля, повертатися буде набагато складніше», – сказав волонтер Юрій Іванов, який бере участь у наданні гуманітарної допомоги.
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