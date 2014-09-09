Ізраїль не обмежуватиме паломництво хасидів в Умань через військові дії в Україні - посол

Про це в коментарі УНІАН заявив посол Ізраїлю Еліав Білоцерківський.

“Ми, звичайно, просили б наших паломників бути уважними і брати до уваги ту непросту ситуацію, в якій зараз знаходиться Україна. З нашого боку я можу сказати, що всі органи влади беруть дуже серйозну участь і дуже плідно співпрацюють з органами влади в Україні. Ніяких обмежень щодо паломництва немає. Але знову ж таки ми просимо паломників взяти до уваги ситуацію в Україні”, - зазначив посол і додав: «Люди можуть їхати до України без побоювання».

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