Ізраїль не обмежуватиме паломництво хасидів в Умань через військові дії в Україні - посол
19:01, 09 вересня 2014Суспільство
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Ізраїль не обмежуватиме паломництво хасидів в Умань у зв'язку з військовими діями в Україні, але просить своїх співвітчизників бути уважними, здійснюючи паломництво.
Хасидам дозволили відвідати Умань / УНІАН
Про це в коментарі УНІАН заявив посол Ізраїлю Еліав Білоцерківський.
“Ми, звичайно, просили б наших паломників бути уважними і брати до уваги ту непросту ситуацію, в якій зараз знаходиться Україна. З нашого боку я можу сказати, що всі органи влади беруть дуже серйозну участь і дуже плідно співпрацюють з органами влади в Україні. Ніяких обмежень щодо паломництва немає. Але знову ж таки ми просимо паломників взяти до уваги ситуацію в Україні”, - зазначив посол і додав: «Люди можуть їхати до України без побоювання».
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