Понад 30 лікарень на Донбасі повністю зруйновані, 17 - пошкоджено

Про це з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я йдеться в повідомленні Центру новин ООН.

"Безпосередньо в зоні бойових дій 32 медичні установи повністю виведені з ладу. 17 лікарень пошкоджені в ході обстрілів, однак продовжують діяти. Близько 70% медперсоналу були змушені покинути зони конфлікту в Донецькій і Луганській областях", - наголошується в повідомленні.

У відповідь на ситуацію, що склалася у ВООЗ готують до постачання медичних засобів, призначених для 340 тисяч чоловік. Мова йде про ліки, вакцини, хірургічні матеріали і про медичне обладнання.

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До того ж, у зонах конфлікту ВООЗ у співпраці з українським Червоним хрестом розгортає пересувні медичні пункти для надання першої необхідної допомоги, в тому числі інвалідам.

У середині серпня ВООЗ представила план допомоги людям, постраждалим у зв'язку з конфліктом в східній Україні на суму 14 млн дол. США.