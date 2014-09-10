Біля Луганського аеропорту виявили масове захоронення людей
09:34, 10 вересня 2014Суспільство
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Поблизу Луганського аеропорту, який раніше залишили сили АТО, місцеві жителі виявили місце масового захоронення кількох десятків людей.
REUTERS
Свіжі могили не підписані, повідомляє ТСН.
Місцеві жителі кажуть, що це бойовики ховали своїх, адже морги Луганська переповнені. В умовах відсутності електрики зберігати тіла загиблих ніде.
Тим часом, місцева влада інформує, що за час ведення бойових дій у Луганську кожний місяць гинули по кілька сотень людей.
Читайте такожПоранених на Донбасі росіян "ховають" до закритих військових гарнізонів Петербурга та Ростова"Рахуйте, кожен місяць по 350 чоловік, і це тільки у нас в морзі, а скільки ще людей позакопували самі", - сказала в.о. глави Луганської облдержадміністрації Ірини Веригіна.
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