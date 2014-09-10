Біля Луганського аеропорту виявили масове захоронення людей

Свіжі могили не підписані, повідомляє ТСН.

Місцеві жителі кажуть, що це бойовики ховали своїх, адже морги Луганська переповнені. В умовах відсутності електрики зберігати тіла загиблих ніде.

Тим часом, місцева влада інформує, що за час ведення бойових дій у Луганську кожний місяць гинули по кілька сотень людей.

Читайте такожПоранених на Донбасі росіян "ховають" до закритих військових гарнізонів Петербурга та Ростова"Рахуйте, кожен місяць по 350 чоловік, і це тільки у нас в морзі, а скільки ще людей позакопували самі", - сказала в.о. глави Луганської облдержадміністрації Ірини Веригіна.